Завтра в Україні місцями очікуються короткочасні дощі

Завтра, 16 липня, в Україні утримається мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, вночі на півночі Лівобережжя та в Карпатах, вдень у західних, північних та центральних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні 17-22°; вдень 21-26°, у південній та східній частині 27-32°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 9-14°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.