Україна частково зняла заборону на імпорт бразильської свинини

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України зняла заборону на імпорт свинини з Бразилії для кількох підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Іван Бісюк на прес-конференції в понеділок.

«На сьогоднішній день п`ять або шість бразильських підприємств мають дозвіл на імпорт свинини в Україну», - сказав Бісюк.

За його словами, дозвіл отримали компанії, які не використовують гормональних препаратів при вирощуванні свиней. При цьому Бісюк зазначив, що хоча дозвіл надано, фактично бразильські підприємства ще не відновили імпорт свинини в Україну.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 20 березня ц.р. ввела тимчасову заборону на ввезення свинини з Бразилії. Причиною тимчасової заборони стала невідповідність за мікробіологічними показниками м`яса свиней низки бразильських виробників вимогам українського законодавства.