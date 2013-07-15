"Пекучий" коктейль спалює жир

Кефір і червоний перець здатні творити дива, але головне знати, як правильно змішувати ці два звичайних інгредієнта, щоб отримати чарівний коктейль, пишуть російські ЗМІ.

Цей напій чудово виводить шлаки і токсини з організму, що особливо актуально після святкування травневих канікул, коли навіть сама вимоглива модниця не відмовить собі поласувати шматочком шашлику. У складі такого коктейлю - кориця і перець, які дивовижно впливають на стан ШКТ і покращують роботу нирок.

Для того щоб отримати напій, досить змішати склянку кефіру з низьким відсотком жирності, столову ложку кориці та імбиру, а також додати дрібку червоного перцю. Пити коктейль потрібно вранці і ввечері. Всього за місяць можна схуднути на 3-4 кілограми!