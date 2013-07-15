У Росії зафіксовано спалах африканської чуми свиней

Москва. 15 липня. УНІАН. У Білгородській області (Росія), яка межує з трьома областями України, зафіксовано спалах африканської чуми свиней.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд).

«В одному з особистих підсобних господарств Красногвардійського району зареєстровано падіж свиней. У патологічному матеріалі, відібраному від померлих свиней, у лабораторії Ракитянської районної станції з боротьби з хворобами тварин і Білгородської міжобласної ветеринарної лабораторії виявлено генетичний матеріал збудника африканської чуми свиней», - йдеться у повідомленні.

Також прес-служба повідомляє, що здійснюються заходи щодо локалізації і недопущення подальшого поширення інфекції.

Проби патологічного матеріалу направлено у Всеросійський науково-дослідний інститут ветеринарної вірусології і мікробіології. У господарстві тримали 14 свиней. Тварин знищено безкровним методом, трупи спалено. Приміщення, в якому утримувалися свині, спалено.

Під контролем територіального управління Россільгоспнагляду у Білгородській області здійснюються заходи щодо локалізації і недопущення подальшого поширення інфекції.

У Білгородській області утримується чверть російського поголів`я свиней.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з початку року зафіксовано 52 вогнища африканської чуми свиней (АЧС).

У понеділок, 15 липня, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Іван Бісюк повідомив журналістам, що рішення про заборону транзиту зерна з Російської Федерації через виявлення в деяких регіонах цієї країни спалахів ящуру і африканської чуми свиней буде ухвалено в найближчий день.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС не загрозлива.