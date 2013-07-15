ВР зареєструвала законопроект про заборону фосфатів

У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про державне регулювання у сфері мийних засобів», яким пропонується запровадити обмеження щодо виробництва, використання, ввезення в Україну мийних засобів на основі фосфатів.

Як повідомляться на сайті ВР, авторами даного законопроекту є народні депутати Євген Балицький, Леонід Литвинов, Юрій Боярський, Сеогій Брайко (всі з фракції Партії регіонів), Ольга Сікора (фракція “Батьківщина) та Сергій Аверченко (“УДАР”).

Даним законопроектом, що був зареєстрований 11 липня 2013 року, передбачається заборонити з 1 січня 2013 року ввезення на територію України мийних засобів на основі фосфатів та/або поверхнево-активних речовин для мийних засобів, які не відповідають європейським стандартам, а також заборонити виробництво, використання та розповсюдження на території України мийних засобів з масовою часткою фосфатів більш як 8,5 відсотка маси мийного засобу.

З 1 січня 2014 року передбачено заборонити виробництво, використання та розповсюдження мийних засобів з масовою частковою аніонних поверхнево-активних речовин більш як 3 відсотка маси мийного засобу.

Далі, згідно з законопроектом, передбачається заборонити з 1 січня 2016 року виробництво, використання та розповсюдження в Україні мийних засобів з масовою часткою фосфатів більш як 0,2 відсотка маси мийного засобу.

Відповідно до законопроекту, здійснення екологічної та санітарно-епідеміологічної експертизи мийних засобів, що застосовуються в Україні, є обов’язковим.

Також законопроектом передбачено ввести заборону на рекламу мийних засобів, що містять фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів, які не відповідають європейським стандартам у сфері мийних засобів.

Згідно з законопроектом, для фінансування заходів щодо обмеження ввезення, виробництва і реалізації на території України мийних засобів, що містять фосфати та поверхнево-активні речовини для мийних засобів, що не відповідають європейським стандартам, передбачається запровадити екологічний збір для виробників, імпортерів, торговельних мереж та суб’єктів роздрібної торгівлі, які ввозять, виробляють і реалізують на території України мийні засоби, що містять фосфати та/або поверхнево-активні речовини для мийних засобів..

З метою стимулювання впровадження найбільш ефективних розробок у сфері мийних засобів на основі європейських стандартів передбачається ввести пільгову систему кредитування; надання податкових пільг по зменшенню податків.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що в Україні масово застосовуються мийні засоби на основі фосфатів. “Цивілізовані країни світу давно вже відмовились від застосування мийних засобів на фосфатній основі. А в Європейському Союзі прийнято цілий ряд законодавчих актів з питань зменшення негативного впливу мийних засобів на здоров’я людини та довкілля”, - сказано в ній.

В записці зазначається, що “вченими багатьох країн було встановлено, що мийні засоби на фосфатній основі, крім великої екологічної шкоди, наносять ще й шкоду здоров`ю людей”. “Контакт шкіри з розчинами і залишками порошків з випраного одягу приводить до ослаблення захисних функцій шкіри і потрапляння в лімфатичну і кровоносну системи людини небезпечних компонентів фосфатних мийних засобів, які знищують червоні кров’яні тільця та сприяють проникненню хвороботворних організмів”, - йдеться в документі.

В пояснювальній записці наголошується, що прийняття даного законопроекту сприятиме поліпшенню стану навколишнього природного середовища, зокрема водних об’єктів через зменшення викидів небезпечних речовин у водні об’єкти, поліпшення якості питної води, а також зменшення негативного впливу на здоров’я громадян через зменшення випадків порушення імунітету, розвитку алергійних хвороб, уражень внутрішніх органів.