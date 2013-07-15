Україна додатково направить на лікування за кордон 33 хворих

Цього року додатково на лікування за кордон будуть направлені 33 хворих, з них 18 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

Як зазначається в повідомленні, це стало можливим завдяки внесеним змінам до Закону "Про Державний бюджет України на 2013 рік", якими збільшено видатки по бюджетній програмі "Лікування громадян України за кордоном" на суму 38 млн грн. До внесення змін на цю програму було передбачено лише 13,99 млн грн, зазначили в МОЗ.

Метою цієї програми є забезпечення лікування громадян України за кордоном у випадках, коли надання медичної допомоги є неможливим в медичних закладах України. Як правило, йдеться про лікування онкопатологій у дітей та дорослих, підкреслили в прес-службі.