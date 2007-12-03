Прес-конференція на тему: “Юридичні та етичні аспекти репродуктивної медицини”. Учасники: В’ячеслав Камінський, член Президії Української Асоціації Репродуктивної Медицини (УАРМ), головний акушер-гінеколог МОЗ України; Олександр Юзько, президент УАРМ; Федір Дахно, віце-президент УАРМ, директор Інституту Репродуктивної Медицини; Валерій Зукін, віце-президент УАРМ, директор Клініки Репродуктивної Медицини «Надія»; Андрій Тумасов, член Правління УАРМ, мед.директор Клініки «Ісіда». Питання: Що вважати сурогатним материнством?; Ставлення законодавств різних країн до сурогатного материнства; Скільки випадків сурогатного материнства здійснюється за рік в Україні; Гострі кути «репродуктивного законодавства», зокрема: вибір статі майбутньої дитини; вік, яким обмежується можливість народжувати дитину та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 455-91-56. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.