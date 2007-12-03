Людство досягло межі своїх фізичних можливостей

Проаналізувавши спортивні рекорди останніх ста років, французькі вчені дійшли висновку, що людство стоїть на порозі своїх фізичних можливостей.

Саме тому перевищити рекордні показники спортсменам тепер майже неможливо. На думку фахівців, у майбутньому вже поставлені рекорди можна буде поліпшити лише на тисячні долі.

Як стверджують фахівці з Інституту біомедицинських і епідеміологічних досліджень і спорту, людина ніколи не зможе стрибнути вище 2,6 метра. Такого висновку дійшли французькі експерти, обробивши 3,26 тис світових рекордів. Ця цифра не випадкова - за останні 111 років з моменту поновлення Олімпійських ігор саме таку кількість рекордів було встановлено.

Дослідження засвідчило, що число рекордів почало знижуватися, починаючи з 1960-х років. На сьогодні найвищий результат серед бігунів на дистанцію 100 м становить 9,74 секунди. На думку французьких учених, цей показник біологічно неможливо поліпшити до дев`яти секунд.

Тим часом російські експерти не цілком поділяють точку зору своїх французьких колеґ. Як стверджує заввіділом медико-біологічного моніторинґу найвищих досягнень у спорті Всеросійського інституту фізичної культури Тамара Абрамова, резерви організму людини є великими.

"Якщо підготовка буде вивіренішою, якщо більшою мірою будуть використовуватися засоби відновлення, які дозволяють спортсменові зберігати здоров`я, то, можливо, не потрібно буде так гостро ставити питання. Інша річ, що швидкість, з якою ці результати будуть збільшуватися, звичайно, буде нижчою, ніж колись", - зауважила представниця російської установи.

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