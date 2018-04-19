Лікувальні ванни - для заспокоєння душі та тіла
Ванну найкраще приймати ввечері. Для початку варто вимкнути телефон. Киньте на поверхню води пелюстки квітів...
Вона розслабляє і бадьорить, повертає душевну рівновагу і допомагає зібратися з думками. Ванна - ідеальне місце для того, щоб змити з себе втому і на час відклю- читися від турбот. Шість способів заспо- коїти своє тіло і дух.
З настанням холодів гарна ванна стає справжнім порятунком. Вона зігріває, приносить відчуття безпеки і заспокоєння. Адже тепла вода - природна стихія для нашого тіла.
Саме вона була тим середовищем, в якому ми знаходились до народження, а тому вона заспо- коює і заколисує. А якщо збагатити воду ефір- ними маслами, пом`якшувальною піною, морською сіллю або ароматичними екстрактами, то ванна здатна перетворитися на справжній ритуал. Після неї дух знайде спокій, а тіло - відчуття відродженої чистоти і оновлення.
Ніжність пом`якшувальної ванни
М`яка вода огортає тіло, пестить його, створюючи навколо оберігаючий кокон. Постраждалій від холодів шкірі, яка втратила вологу це особливо потрібно.
У кожному засобі є речовини, які пом`якшують ту жорстку воду, яка тече з крана. Однак куди краще скористатися ніжною піною, яка перет- ворює воду в подобу шовкової хмари і робить шкіру схожою на атлас. Або ж зволожуючим екстрактом з рослинними протеїнами.
Самий бюджетний спосіб пом`якшити воду - це розчинити у ванні приблизно півчашки соди або ж додати відвар лляного насіння.
У такій ванні можна провести чверть години і об`єднати її з масляним масажем, який і розглад- жує шкіру, і заспокоює нерви, і зігріває.
Ритуал японської ванни
Японці володіють способом досягти блаженства з допомогою води, яку вони вважають священною. Ванна у Японії має майже релігійне значення: це ритуал тілесного і духовного очищення. Його прийнято проводити в фуро - ємності з ароматної деревини, з дуже гарячою - 40-60° С - водою.
Після обмивання в неї занурюються по підбо- ріддя і протягом декількох хвилин зберігають повну нерухомість - як тіла, так і розуму. Фуро найчастіше роблять з кедра, чия деревина насичена ефірними маслами і володіє цілющими властивостями. Японська ванна - це не тільки розслаблення, але і споглядання: ванну кімнату японці намагаються влаштувати з видом на сад, щоб мати можливість увійти в контакт з природою і насолодитися прекрасним виглядом.
Щоб доторкнутися до споглядальної атмосфери хоча б частково, ви можете запалити ароматичну свічку, розчинити у воді кілька крапель ефірної олії кедра або додати в неї пелюстки квітів.
Терапія ароматичної ванни
Це справжній сеанс ароматерапії, який доречний у всіх ситуаціях, гарний у всіх випадках життя. Ефірні масла впливають на нюх, а слідом за ним - на тіло, розум і почуття. Є масла, які розслаблюють і заспокоюють: лаванда, неролі, мімоза або кипарис.
Є масла, які тонізують: розмарин, бергамот, м`ята або герань. Є масла, які зігрівають тіло і почуття: апельсин, аніс, пачулі, чебрець. І завжди масло з улюбленим ароматом піднімає настрій. Кілька крапель слід спочатку розчинити в олії для ванни і лише потім додати у воду, щоб відчути благодатний вплив ефірної есенції. А можна вибрати вже готові формули - ароматичні концентрати або засоби з додаванням ефірних масел.
Глибоко вдихніть ароматний пар. Гаряча вода допомагає запахам розкритися і заповнити собою весь простір ванної кімнати. Така процедура сприяє відновленню правильного дихання, а значить, і розслаблення, вона знімає стрес і пробуджує почуття.
Свіжість очисної ванни
Ця ванна ідеальна для того, щоб випробувати ні з чим не порівнянне відчуття оновлення. Вона загострює відчуття і приносить таке ж задоволення, як і легкий масаж. І звичайно, робить шкіру ніжною на всіх ділянках нашого тіла.
Почніть із занурення в гарячу воду, для того щоб зволожити шкіру. Потім підніміться, нанесіть скраб і легкими дотиками масажуйте тіло, особливу увагу приділяючи шорстким зонам - лікті, коліна, ступні. Потім знову опустіться у ванну. Вода задіє всі активні речовини, які зволожать та заспокоять шкіру. Не забудьте ретельно змити залишки скрабу, перед тим як вийти з ванни.
Енергія морський ванни
Завдяки засобам, до складу яких входять морська сіль, водорості або морська вода, ванна перетворюється в сеанс таласотерапії, а ванна кімната - у власний спа-салон. Морські ванни мають справді цілющу дію: вони рятують шкіру від токсинів і заряджають її корисними негативними іонами, які благотворно діють на всі функції організму.
Лише чверть години в такій ванні повертають сили не гірше, ніж купання в морі або прогулянка по його березі. Завдяки багатому змісту міне- ральних речовин "морські" засоби мають антиок- сидантні та відновні властивостями. Увага: не варто користуватися засобами з водоростями, якщо є алергія на йод або захворювання щито- видної залози.
Веселощі "дитячої" ванни
Повернутися в безтурботність дитинства, розплескати щільну піну, порадіти фігурного милу і шипучим "бомб" для ванни? Це прекрасний спо- сіб на якийсь час відмовитися від дорослих турбот.
Засоби для "дитячої" ванни розраховані на ніжну шкіру малюків, тому чекати від них слід не глибокого очищення, а смачних цукеркових запа- хів, веселих міхурів і свіжих фарб. Розчиніть у воді сильно пінисті засоби для ванни, шипучі кульки, фігурки з маслами.
Спробуйте самостійно створити несподівані су- міші просто заради задоволення згадати про ті далекі часи, коли ванна представлялася нам казковим світом, повним задоволення і відкрит- тів.
У дусі дзен
Ванну найкраще приймати ввечері. Для початку варто вимкнути телефон або (без звуку) увімкнути автовідповідач, щоб ці півгодини провести наодинці з собою.
• Пригасіть світло, яке у ванних кімнатах часто буває занадто яскравим, або замініть його декількома свічками, поставивши їх на край ванни. Дозвольте собі віддатися у владу релак- суючої музики. Для того, щоб повною мірою насолодитися ритуалом і надати йому поетичну нотку, киньте на поверхню води пелюстки квітів.
• Ідеальна температура води - це температура тіла (37 °C). Тим, у кого хворе серце або судини, не варто нагрівати воду вище 36 °C. Якщо ви замерзли або втомилися, прийміть більш теплу ванну - з температурою води 38 °C. А для того щоб підбадьоритися - це може бути дуже до речі перед вечіркою, - нагрійте ванну всього до 35 °C. Різниця навіть у градус може мати значення, тому термометр для води зовсім не перешкодить.
• Залишайтеся в ванні принаймні протягом десяти хвилин, але не більше двадцяти: в іншому випадку ванна втомить. Використовуйте цей час для того, щоб зробити маску для обличчя або для волосся. Вона буде більш ефективною, ніж звичайно: пар розширить пори і зробить шкіру і волосся більш сприйнятливими. Чи приймати душ після ванни? Це залежить від конкретного продукту: обов`язково звіряйтеся з його етикеткою.
• Вийшовши з ванни, щедро нанесіть на шкіру, не пропускаючи жодного сантиметра, живильний крем, масло або парфумований лосьйон з лаз- невої лінії улюбленого аромату. Потім загорніться у великий підігрітий рушник або в халат і полежіть протягом того ж часу, що ви провели у ванні.