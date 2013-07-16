Лікувальні властивості смородини

Чорна смородина. Енергетична цінність: 45 ккал на 100 г. Корисні речовини: за хімічним складом ягоди чорної смородини є природним концентратом вітамінів, особливо вітаміну С, так необхідного людському організму, пишуть іноземні ЗМІ.

Міститься гамма-ліноленова кислота, одна з найважливіших ненасичених жирних кислот, яку наш організм не може виробляти самостійно.

Кому потрібна: широко використовують в медицині як тонізуючий серцево-судинну систему засіб, корисна при застуді, деяких інфекційних захворюваннях, гастритах, виразці шлунка, має легку сечогінну і потогінну дію, знімає спазми гладких м`язів, благотворно впливають на стінки кровоносних судин. Нестача гамма-ліноленоої кислоти призводить до випадіння волосся, сухості шкіри, зниженні функції печінки, ожирінні, неврозів, сексуальних розладів (включаючи безпліддя) і до зниження опірності інфекціям. Тому смородина особливо необхідна жінкам. Слергії на смородину практично ніколи не буває, на шлунково-кишковий тракт вона діє мягко.

Біла смородина.

Енергетична цінність: 40 ккал на 100 г.

Корисні речовини: вітамін С, пектинові речоини. Кому потрібна: всі ягоди смородини - ідеальний імуномодулятор. Біла смородина (на відміну від чорної) багата ще й дуже корисними пектиновими речовинами, що додають желеподібної форми продуктам переробки. Пектинові речовини сприяють виведенню з організму солей важких металів, позитивно впливають на кров.

Скільки можна: без обмежень.