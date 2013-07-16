В Україні створять понад 80 сировинних зон для дитячого харчування

Протягом найближчих двох років в Україні будуть створені 80 сировинних зон для виробництва якісних та безпечних продуктів харчування, в тому числі й дитячого. Такі кроки дозволять значно збільшити виробництво та забезпечити імпортозаміщення. Про це під час робочої поїздки до Харківської області повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

«Якщо в попередні роки українці віддавали перевагу імпортному дитячому харчуванню, то сьогодні ситуація кардинально змінилася. Вже майже третій рік поспіль українські батьки годують своїх дітей переважно вітчизняним дитячим харчуванням. У тому числі набувають популярності і дитячі кухні», − зазначив міністр, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

У 2013-2014 роках в Україні з’являться понад 80 сировинних зон для розвитку виробництва безпечних і якісних продуктів харчування, в тому числі дитячого. Це забезпечить імпортозаміщення на 8-12%.

Також, за словами Миколи Присяжнюка, за 5 місяців 2013 року виробництво продуктів дитячого харчування зросло у 1,4 рази, та становило 13,4 тисячі тонн.