Ранні ознаки вагітності

Хочете дізнатися, чи ви вагітні? УЗД є найточнішим способом. Але що, як ще занадто рано для нього? Прислухавшись до голосу власного організму, ви зможете помітити деякі початкові симптоми вагітності - підказують гінекологи.

1. Стомлюваність.

Незрозуміла втома, напевно, найпоширеніший симптом вагітності на ранніх термінах. Не варто боротися з нею за допомогою кави, навпаки - прислухайтеся до свого тіла, потокайте йому і побільше спіть.

2. Відраза до їжі.

Якщо запах з відкритого холодильника або вигляд їжі змушує вас пересмикнутися, це, швидше за все, говорить про вагітність. Цей симптом вагітності викликаний підвищенням рівня ХГЛ-гормону, що відповідає за збереження ембріона.

3. Чутливість до запахів.

Будь-які запахи (навіть ті, що раніше подобалися) викликають нудоту? Швидше за все, ви вагітні. Цей симптом, так само, як і попередній, викликаний ХГЛ-гормоном. На жаль, ліків немає, єдина порада - по можливості уникайте "подразників".

4. Нудота і блювання.

Нудота і блювання можуть бути одними з перших симптомів того, що ви вагітні. І знову виною всьому - цей противний ХГЛ-гормон!

5. Збільшення і болючість грудей, чутливість сосків.

На жаль, про кісточки, рюшечки і пуш-апи доведеться на якийсь час забути, краще перейти на білизну для вагітних або спортивні топіки зі 100% бавовни. Це важливо, оскільки молочні залози готуються "вигодовувати" малюка і їх можна легко пошкодити неправильною формою бюстгальтера.

6. Часте сечовипускання.

Цей симптом вагітності пов`язаний з тим, що на ранніх термінах вагітності матка росте і тисне на сечовий міхур, викликаючи позиви до сечовипускання частіше.

7. Задишка.

Деякі жінки страждають цим симптомом тільки на ранніх термінах, а деякі протягом всієї вагітності. Вся справа в тому, що організм потребує більшої порції кисню через зростаючий всередині вас ембріон.

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