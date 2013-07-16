Україна співпрацюватиме з Фондом народонаселення ООН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська та представник Фонду народонаселення ООН в Україні Нузхат Есан домовилися про підписання Меморандуму про взаєморозуміння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена, відповідна домовленість була досягнута під час їхньої зустрічі.

«Пріоритети наших інституцій збігаються, тож виникає необхідність більш тісної співпраці, яку варто детально окреслити в майбутньому документі», – зазначила Лутковська.

Меморандум про взаєморозуміння планується підписати восени, сказала Уповноважений з прав людини.

Також Лутковська та Есан домовилися проводити системний моніторинг стану забезпечення прав і свобод людини у сфері соціального захисту та охорони здоров’я, за результатами якого розробити спільні пропозиції і рекомендації щодо державних програм і планів дій, ратифікації міжнародних договорів, вдосконалення національного законодавства у сфері соціальних прав людини і громадянина.

Крім того, сторони дійшли згоди щодо необхідності вироблення механізмів посилення участі жінок у політичній сфері, зокрема шляхом квотування з урахуванням особливостей національного виборчого законодавства, зазначається в повідомленні.