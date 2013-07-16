Переваги масажу обличчя

"Масаж обличчя допомагає шкірі довше залишатися молодою, пружною і здоровою. Про омолоджуючих функції масажу відомо з давніх часів. Він корисний, перш за все, тому що активізує кровообіг, зміцнює м`язи і покращує колір обличчя, пишуть іноземні ЗМІ.

Існують різні види масажу: класичний, пластичний і щипковий. Поділ йде за принципами впливу на шкіру. Класичні масаж орієнтований на підтримання шкіри в тонусі. Завдяки йому можна зменшити набряки на обличчі і скорегувати невеликі зморшки.

Вплив пластичного масажу більш глибоке, він показаний в`янучої шкірі. Найсильніша техніка - щипкового масажу. Він спрямований на роботу яскраво вираженими проблемними елементами: рубцями, пігментними плямами, глибокими вираженими складками.

Що ж стосується питання про те, з якого віку краще починати робити масаж, то в даному випадку підхід до кожного повинен бути індивідуальним.. Якщо робити оздоровчий масаж або масаж виводить шлаки, то тут можна починати з юного віку. Масажні техніки, орієнтовані на омолодження, варто починати при перших ознаках старіння шкіри".