Вживання чіпсів підвищує ризик раку

Згідно дослідженню голландських учених, жінки, які регулярно вживають чіпси, й інші продукти фаст-фуду, мають підвищені шанси на розвиток раку шийки матки і яєчників.

До списку продуктів, що підвищують ймовірність розвитку ракових захворювань, входять картопля фрі, крекери і печиво.

У рамках дослідження учені з Університету в Маастріхте проаналізували дієту 120 тисяч жінок і виявили причинно-наслідковий зв`язок між вживанням продуктів, що містять акриламід, і розвитком раку.

Акриламід - хімікат, що утворюється в деяких продуктах у процесі термічної обробки і має, за припущеннями учених, канцерогенні властивості.

У результаті дослідження виявилось, що жінки, в організм яких з їжею щодня поступало 40 міліграм акриламіду, мали в два рази більше шансів захворіти на рак шийки матки або яєчників, ніж жінки, в дієті яких акриламіду було менше.

40 міліграм акриламіду міститься в половині пачки печива або пакеті чіпсів.

Би-би-си