В Україну завезуть небезпечне, але дешеве м'ясо з Бразилії

За неофіційними даними, ввезення бразильської свинини в Україну не припинялося, повідомляє ТСН. Державна ветеринарна і фітосанітарна служба дозволила Бразилії поставляти в Україну свинину.

Про це вчора повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк.

За його словами, на сьогодні дозволи отримали п`ять або шість підприємств, однак поставки ще не розпочалися.

Нагадаємо, заборону на ввезення м`яса з Бразилії було запроваджено 20 березня через виявлення у свинині підвищеного рівня мікроорганізмів, але за останні місяці Держветфітослужба проінспектувала ветслужбу країни та місцевих виробників і не виявила порушень. Тим часом топ-менеджери українських сільгоспвиробників на правах анонімності повідомили виданню "Коммерсант-Украина", що насправді ввезення бразильської свинини не припинялося. За даними митниці, за 5 місяців 2013 року в Україну ввезли близько 34,4 тис. т бразильського м`яса (57% імпорту).

"Частина свинини дійсно оформлялася на митниці вже в квітні-травні,- зазначає експерт аграрних ринків асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Аліна Жарко.- Можливо, це були партії, завезені до заборони".

У цілому в УКАБ вказують на зниження імпорту свинини за підсумками січня-травня на 5,5%. "Основною причиною такого скорочення ми вважаємо не заборону на ввезення бразильського м`яса, а зростання власного виробництва",- говорить Жарко. М`ясо з Бразилії завдяки місцевим кормовим культурам і держпідтримці дешевше українського в середньому на 20%, розповідають учасники ринку. "Як правило, це субпродукти, які активно купуються виробниками ковбас і напівфабрикатів, або оброблені туші, які бере рітейл в гонитві за низькою ціною,- повідомив гендиректор корпорації "Тваринпром" Сергій Гнатюк.- З такою продукцією важко конкурувати". Зазначимо, раніше повідомлялося, що українських школярів годують простроченими м`ясом і маслом з кишковими паличками.