Українців за місяць поменшало на 15 тисяч
14:33, 16 липня 2013Країна
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Дані Держстатистики
Чисельність населення України на 1 червня поточного року склала 45 млн 480 тис. 315 осіб, що на 14 тис. 937 осіб (0,03%) менше показника на 1 травня 2013 (45 млн 495 тис. 252) і на 85 тис. 594 людини (0,19%) менше показника на 1 червня 2012 року (45 млн 565 тис. 909), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Коефіцієнт народжуваності склав 10,5 на тисячу жителів, смертності - 15,3 на тисячу жителів. При цьому кількість міських жителів склала 31 млн 341 тис. 839 осіб, сільських - 14 млн 138 тис. 476 осіб.
Як повідомляв УНІАН, на думку аналітиків міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг», чисельність населення України до 2016 року може скоротитися до 44 млн осіб.
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