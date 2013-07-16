Омбудсмен підписала меморандум з Товариством Червоного Хреста

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська і президент Товариства Червоного Хреста України Іван Усіченко підписали меморандум про співробітництво.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмена, Усіченко відзначив, що за останні роки зросла кількість техногенних і природних катастроф, військових конфліктів і міжнародний червонохресний рух надає потерпілим громадянам необхідну допомогу.

«Підписання цього меморандуму надасть додаткові стимули для захисту прав і гідності, у тому числі громадян України», - зазначив він.

Документом передбачено розробляти й виконувати спільні програми та проекти у сфері захисту прав мігрантів, біженців, шукачів притулку і представників раніше депортованих народів.

У свою чергу, Лутковська зауважила, що планується поєднати зусилля з метою протидії дискримінації, ксенофобії та іншим формам нетерпимості. «А також маємо на меті виконувати просвітницьку діяльність - підвищувати обізнаність мігрантів, біженців та шукачів притулку щодо питань, пов’язаних із захистом їхніх прав і свобод, переселенням та облаштуванням», - повідомила вона.

За словами Омбудсмена, спільно з Товариством Червоного Хреста в Україні планується надання вищезазначеним категоріям громадян правової, гуманітарної, медико-соціальної підтримки, роз’яснення їхніх прав щодо можливості отримання реінтеграційної та реабілітаційної допомоги, сприяння в отриманні такої допомоги.

Сторони також наголосили на необхідності проведення моніторингової діяльності з метою поліпшення умов тримання і безпеки мігрантів, біженців та шукачів притулку.

Крім того, меморандумом передбачено спільні заходи і на регіональному рівні, задля чого вирішено залучати до реалізації поставлених цілей регіональні представництва Уповноваженого ВР та організації Товариства Червоного Хреста України у Криму, областях, містах Києві та Севастополі.