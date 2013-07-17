На Київщині зіткнулися три машини: загинули двоє дітей

У Київській області в дорожньо-транспортній пригоді загинули 4 осіб, з них двоє дітей, та постраждали 6 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сталося вчора, 16 липня, о 15.40 поблизу с. Чупира Білоцерківського району на трасі Київ-Одеса. Зіткнулися три легкових автомобіля.

«Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 4 особи (з них двоє дітей) та постраждало 6 осіб, яких у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до лікарні м. Біла Церква»,- йдеться у повідомленні.