В Україні за півроку в ДТП загинули 1700 осіб

В Україні за шість місяців 2013 року в ДТП, основними причинами яких було перевищення швидкості та порушення правил маневрування, загинуло 1700 осіб. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

У Державтоінспекції України зазначають, що “у літній період, як правило, зростає кількість ДТП за участю курортників”. “Поспішаючи на відпочинок, водії часто не дотримуються швидкісного режиму, сідають за кермо у втомленому стані”, - сказано в повідомленні.