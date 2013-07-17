Щоп'ята іграшка в Україні не відповідає нормам безпеки

Державна інспекція України із захисту прав споживачів у першому півріччі 2013 року, в результаті перевірок відповідності іграшок технічним нормам безпеки, виявила порушення у 20 тис. іграшок із перевірених 100 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабміні повідомив голова Держспоживінспекції Сергій Орєхов.

«Було перевірено понад 100 тис. іграшок на суму 6 млн грн. Із них забраковано 20 тис. штук на суму 700 тис. грн», - сказав він.

Орєхов повідомив, що іграшки з порушеннями норм безпеки не потраплять на український ринок, а їх власники були оштрафовані більш ніж на 1 млн грн.

При цьому Орєхов повідомив, що новий технічний регламент безпеки іграшок за нормами Європейського Союзу, затверджений Кабінетом міністрів 15 липня, дозволить обмежити надходження неякісних іграшок на ринок України.

«Ухвалення нового технічного регламенту по дитячих іграшках обмежить надходження на український ринок неякісних дитячих іграшок, тому що вимоги вже за новим технічним регламентом приведені у відповідність із європейськими стандартами. Це дасть позитивний результат найближчим часом», - сказав Орєхов.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив технічний регламент безпеки дитячих іграшок згідно з норми, що діє в країнах Європейського Союзу.

У Мінекономрозвитку зазначають, що в новій редакції регламенту максимально конкретизовані фізичні, хімічні, пожежні та гігієнічні вимоги до іграшок.