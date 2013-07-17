Яблука можуть захистити від раку, діабету, остеопорозу

Чому варто їсти яблука щодня. Всім чудово відомо, що яблука володіють безліччю корисних для здоров`я нашого організму властивостей. Сьогодні розповімо вам про деяких лікувальних перевагах, які можна отримати, вживаючи свіжі яблука і продукти з них, пишуть російські ЗМІ.

Що робить яблука такими поживними?

Яблука є відмінним джерелом харчових поліфенолів, - натуральних антиоксидантів, здатних боротися з руйнівною дією вільних радикалів. Висока концентрація поліфенолів робить яблука корисними, поживними та смачними.

У яблуках містяться два основних представника підкласу поліфенолів - флавоноїди й фенольні кислоти. Флавоноїди поділяються на більш ніж 4000 категорій, три з яких присутні в яблуках - флавоноли, флавоноли і антоцианідіни..

Розглянемо, яким чином, завдяки такому високому вмісту поліфенолів, яблука можуть захистити вас від розвитку деяких, найбільш поширених і небезпечних захворювань - раку, серцево-судинних захворювань, діабету і остеопорозу.