Як правильно заварювати чай із трав

Маленькі зелені листочки і суцвіття можна збирати практично цілий рік. Але якщо у трав потрібна тільки серединка - стебло і листя, - то їх потрібно збирати на початку літа. Квіточки збираються в середині літа, коли сік до стану плода концентрується у квітці. А корінці збираються вже наприкінці літа.

Сушити треба в провітрюваному приміщенні, щоб не потрапляли сонячні промені. Класти потрібно на грубу тканину типу мішковини для того, щоб трава дихала. Щодоби потрібно перевертати, щоб не було гнильного грибка.

Найнебезпечніше, що може зашкодити цілющим властивостям трави, це коли її при заварюванні заливають крутим окропом. Якщо вже так, то потрібно створювати водяну баню Тоді цілющі властивості йдуть у рідину.

У деяких випадках, якщо це такі плоди як шипшина, ялівець, барбарис, їх потрібно заливати водою градусів 80, а потім на водяній бані протягом 15 хвилин доводити воду до кипіння. Бажано в кераміці. Кераміка нагрівається, накриваєте теплим рушником і ставите в тепле місце. Тоді всі цілющі властивості зберігаються.

Для заварювання чаю ягоди не потрібно перетирати. Ви можете порушити властивості трави, особливо розтираючи металом. Тим більше відбувається окис металу, його частка потрапить у продукт.

Дуже велику увагу звертають на кизил. У тих регіонах, де він росте, багато довгожителів. Чому? У ньому корисно все, навіть кісточка. У світі лише дві кісточки здатні засвоюється в шлунку - кизилу і оливки.

Ще Крим славиться своєю чайною трояндою. З неї готують варення, яка є сильним антисептиком. У дітей, коли буває стоматит, їм обволікають рот, і він проходить. Це завдяки безлічі ефірних масел.

Пелюстки свіжої троянди я просто кидала в чайник і заливала. Відчуття були приголомшливі, вона дуже ароматна.

gazeta.ua