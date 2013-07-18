Для того, щоб засмага була рівномірною і трималася якнайдовше, її варто поєднувати з солярієм. Можна приймати сеанс солярію раз у тиждень, і так само щовихідних засмагати по кілька годин на сонці. Проте надмірне захоплення солярієм шкідливе. Воно може спровокувати рак та загострити хронічні хвороби.

"Солярій можна порекомендувати тим людям, які мають ослаблений імунітет і схильні до частих респіраторних захворювань, - говорить інструктор одного із львівських оздоровчих комплексів Олександра Мирон. - Засмага має протимікробну дію. Допомагає від болю в суглобах, поліпшує стан при розширених судинах ніг, які ще не дійшли до хронічного варикозу. А також при рельєфній сіточці капілярів на руках і ногах. Ультрафіолетові промені солярію пригнічують вугрі, вугровий висип, зменшують пори. Рекомендований солярій при псоріазі, хронічних бронхітах і запаленнях легень. Корисно засмагати також при гнійних захворюваннях шкіри і ранах, виразках і переломах кісток".

Не можна засмагати людям з доброякісними або злоякісними пухлинами, при важких формах туберкульозу, при бронхіальній астмі. Дуже обережними треба бути тим, у кого на тілі є безліч родимок. Не варто відвідувати солярій при дерматитах. Протипоказаний солярій при будь-якому вигляді кровотечі. Процедура заборонена вагітним жінкам, підліткам, які не досягли віку 16 років.

"Родимки на тілі, бородавки, а також тату треба прикривати. Можна просто нанести на них грубий шар крему та заліпити серветкою. Татуювання від солярію може збліднути або дати алергію. Також у солярії треба прикривати волосся, щоб воно не висушувалося. І соски на грудях. У хорошому салоні вам повинні запропонувати шапочку, спеціальні сонцезахисні окуляри, а також пластикові конуси для захисту сосків. Їх так само можна заліпити серветками. Не можна заходити в кабіну в окулярах для зору та з лінзами. Обов`язково обмажтеся перед процедурою зволожуючим або жирним кремом".

Відвідувати солярій і загоряти на сонці в один і той же день не можна. Солярій треба відвідувати через день або через дві доби. Не варто відвідувати солярій відразу після епіляції, тому що ця процедура підвищує чутливість шкіри у декілька разів. Починати сеанси треба з 2-3 хвилин, максимальний час перебування в кабінці - 7 хвилин. Лікарі не рекомендують проводити серію сеансів частіше, ніж два рази на рік. Для отримання рівної і красивої засмаги зазвичай потрібно близько 6 сеансів.

"Найбільш рівномірну засмагу дають вертикальні солярії, - продовжує Олександра. - Шкіра у ньому засмагає швидше. Лампи повинні бути новими, тому що старі не тільки не надають потрібного ефекту, але також здатні погано впливати на здоров`я. Коли приходите в салон, запитайте, скільки годин напрацював їхній солярій. Лампи не повинні використовуватися в апараті після 540 годин роботи".

gazeta.ua