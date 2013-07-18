Як правильно пити антибіотики, щоб не нашкодити

Прийом антибіотиків - сьогодні досить поширений спосіб лікування. При цьому рівень обізнаності про ці препарати вкрай низький.

Що потрібно знати, перш ніж почати курс антибіотиків, які питання варто поставити лікарю перед вживанням препаратів, і чим небезпечне самолікування.

Перш ніж почати прийом антибіотиків, уважно прочитай ці правила.

Що обов`язково потрібно розповісти лікареві, який призначає вам антибіотик:

- Чи маєте ви непереносимість антибіотика, і конкретно якого.

Лікар може вам призначити препарат, на який у вас алергія, причому під незнайомою вам назвою.

- Захворювання печінки і нирок, які ви маєте або мали.

Всі препарати виводяться з організму печінкою і/або нирками. Якщо ці органи працюють не цілком добре - виникає передозування антибіотиком, а це небезпечно.

- Які препарати ви приймали перед тим, як звернутися до лікаря.

Це важливо для вашої безпеки, бо виключить перевантаження вашого організму ліками і допоможе поставити правильний діагноз.

Для того, щоб убезпечити себе і своїх близьких від усіх «радощів» самолікування, потрібно знати кілька нескладних правил:

Антибіотики впливають тільки на бактерії, тому грип, вірусні захворювання, молочницю і багато інших станів антибіотиками лікувати не варто.

Якщо антибіотик не застосовується протягом трьох діб, лікар зобов`язаний замінити його на більш ефективний.

У всьому світі віддають перевагу лікам, які можна проковтнути - таблеткам, капсулам, порошкам. У нас все ще живе марновірство, що уколи і крапельниці ефективніше.

Антибіотики призначають курсом, зазвичай від п`яти днів і більше. Саме такий час необхідний, щоб гарантовано зруйнувати життєвий цикл бактерії.

Якщо не пролікуватися повністю, можна привчити збудника захворювання до препарату, і антибіотик буде неефективним.

Одночасне вживання кількох антибіотиків вкрай небезпечне.

Вживати препарат потрібно саме в той час доби, який вказав лікар, тому що кожний антибіотик має свій час життя в організмі, а нерегулярний прийом призводить до появи рятівних для інфекції «вікон», коли в крові антибіотика мало, і до нього можна пристосуватися.

Часті ускладнення при самолікуванні антибіотиками:

- порушення слуху, аж до повної глухоти. На жаль, дана проблема досі актуальна в педіатрії. У дітей розвиваються стійкі порушення слуху через домашнє лікування, наприклад, ангін «не дитячими» антибіотиками;

- порушення зору;

- психози, галюцинації, стани, що нагадують епілептичні припадки;

- порушення серцевого ритму (аритмії), що збільшує ризик інсульту та інфаркту;

- руйнування клітин печінки, нирок, що може спричинити печінкову або ниркову кому;

- руйнування органів і систем дитини, при вживанні антибіотиків під час вагітності.

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