Виробництво антибіотиків за 6 місяців збільшилося на 17,2%

Україна за січень-червень 2013 року збільшила виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 416 тонн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, в червні 2013 року виробництво лікарських препаратів на основі антибіотиків збільшилося на 9,6% порівняно з червнем минулого року і на 57,7% порівняно з травнем 2013 року – до 73,6 тонн.

Згідно з повідомленням, Україна в січні-червні 2013 року збільшила виробництво лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотиків, порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4% - до 57,7 тонн.

У червні поточного року виробництво лікарських препаратів на основі гормонів збільшилося на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 11% порівняно з травнем 2013 року – до 10,6 тонн.

Держслужба повідомила, що виробництво препаратів, які містять алкалоїди або їхні похідні і не містять гормонів або антибіотиків, у січні-червні поточного року збільшилося на 20,8% - до 23,7 тис. тонн.

У червні 2013 року виробництво препаратів без антибіотиків і гормонів збільшилося на 22,6% порівняно з червнем минулого року і на 6,8% порівняно з травнем поточного року – до 3,7 тис. тонн.

Довідка УНІАН. За підсумками 2012 року Україна скоротила виробництво ліків порівняно з 2011 роком на основі антибіотиків на 3,7% - до 898 тонн, збільшила виробництво ліків на основі гормонів на 8,2% - до 114 тонн. Виробництво ліків, що не містять антибіотиків і гормонів, у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилося на 9,2% - до 42,4 тис. тонн.