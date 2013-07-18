Як поліпшити зір у офісі

Робота в офісі відноситься до числа досить шкідливих. Це може звучати дивно, навіть смішно - адже зараз більшість з нас працюють саме в офісі, за комп`ютером. Але при цьому ви коли-небудь замислювалися, як багато хвороб ми незабаром отримуємо? Ось лише найпоширеніші з них:

- Проблеми із зором

- Проблеми зі спиною (сколіоз та ін.)

- Проблеми з травленням (аж до виразки шлунку)

- Проблеми з кровоносними судинами ніг (варикоз, набряки)

- Проблеми з кистю руки (карпальний тунельний синдром).

Тому давайте спробуємо розібратися з кожним з цих офісних недуг, як його вчасно розпізнати, лікувати і навіть запобігати.

А почнемо, мабуть, з проблем зору.

Є багато ознак, що сигналізують про втрату зору. Наприклад, ви відчуваєте складності:

- Чітко бачити обличчя людей

- Робити повсякденну роботу: читати, готувати, шити, прибирати.

- Чітко визначати кольори вашого одягу

- Читати вивіски і дорожні знаки.

Не затягуйте з візитом до окуліста, вчасно діагностована проблема майже напевно може бути повністю вилікувана. Так фахівці рекомендують перевіряти зір не рідше разу на рік. Крім того, ви можете виконувати профілактичні заходи для підтримки зору самостійно:

- Носити спеціальні захисні окуляри для роботи за комп`ютером.

- Регулярно виконувати гімнастику для очей.

- Вживати в їжу корисні для очей продукти.

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