Обсяг держзамовлення у 2013 р. на підготовку лікарів збережено

Обсяг державного замовлення у 2013 році на підготовку фахівців з медичних спеціальностей збережено на рівні минулого року - 4 тис. 568 місць, при цьому з них 3,5 тис. - за спеціальністю «лікувальна справа», 788 – «педіатрія», 200 – «медико-профілактична справа».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки Міністерства охорони здоров`я України Микола Осійчук.

Він відзначив також, що розподіл держзамовлення по вишах МОЗ України сформовано з урахуванням ситуації із забезпеченістю кадрами регіонів країни. Так, показники розміщення державного замовлення збільшено для навчальних закладів центрального та східного регіонів за рахунок зменшення показників для західних регіонів. Осійчук, водночас, звернув увагу, що ці показники 2013 року відповідають минулорічним та стосуються і квоти цільового прийому сільської молоді, яка становитиме 1014 осіб.

“Питання вступної кампанії 2013 року лежить безпосередньо і повністю в тих цифрах і тенденціях, які відбуваються в кадровому забезпеченні в цілому медичної галузі”, - підкреслив Осійчук.

Так, за інформацією директора Департаменту, відповідно до Реєстру медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи МОЗ України, показник укомплектованості лікарських посад становить: у Львівській області - 100%, Чернівецькій - 98%, Івано-Франківській – 96%, Закарпатській - 92%.

“У нас добра ситуація - це захід країни. Львів навіть має надлишок кадрів. Більш-менш стабільна ситуація - центр. І в нас менше 70% забезпеченість - південь і схід”, - сказав Осійчук.

За його словами, щоб вплинути на регіональну диспропорцію забезпечення медичним персоналом, було вирішено зняти держзамовлення частково із західних вишів і збільшили його на центр і на схід. “Так, у Буковини - мінус 71 місце, але більше дали Дніпропетровську - 114 місць, Донецьку - 140, 50 - Криму, Луганську - 72, Одесі - 55. І, відповідно, зменшення пішло в Тернополі...”, - пояснив Осійчук.

Також на ситуацію з диспропорцією кадрів має вплинути цільовий набір сільської молоді, зауважив він. “Тобто, якщо молода людина направлена з регіону, з села, то вона повернеться туди і буде лікувати там”, - прокоментував він.

Осійчук також зазначив, що з 15 вищих навчальних закладів, які у підпорядкуванні МОЗ, найбільше держзамовлення має в цьому році Національний медичний університет ім. Богомольця - 750 місць. За ним йде Донецький національний університет ім. Горького - 445 місць та Дніпропетровська медична академія - 424 місця.

Також він поінфорумвав, що станом на 16 липня 2013 року кількість поданих до медичних вишів заяв складає вже 96,464 тисяч. Найбільше подано заяв на цей день до Національного медуніверситету - 9,619 тис. заяв.

За даними представника МОЗ, по основних спеціальностях – «лікувальна справа» та «педіатрія», на цю дату минулого року на першу спеціальність було подано 19,765 тис. заяв, в цьому році - 28 тис. 264 заяви; на педіатрію така ж динаміка - подано 14,5 тис. заяв, а минулого року - 11 тис.

“Таким чином ми можемо говорити, що цього року вищі навчальні заклади повністю мають можливість виконати державне замовлення, і про це свідчить кількість вже поданих заяв”, - відзначив Осійчук.

Довідка УНІАН. Прийом документів від вступників закінчується 31 липня. Рейтинговий список вступників буде оприлюднено вишами не пізніше 12 годин 1 серпня, зарахування вступників за держзамовленням відбудеться 11 серпня.