Вакантних посад лікарів в Україні більше 20 тисяч

Вакантних посад лікарів в Україні наразі більше 20 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту роботи з персоналом, освіти та науки Міністерства охорони здоров`я України Микола Осійчук.

При цьому він звернув увагу на те, що на сьогодні в галузі працює близько 50 тис. осіб пенсійного і глибокопенсійного віку, які, за словами Осійчука, надзвичайно досвідчені і компетентні лікарі. Питома вага працюючих лікарів-пенсіонерів протягом останніх п`яти років збільшилась з 22,9% до 24,7%, відзначив він.

Хоча Осійчук назвав кадрову ситуацію в країні у сфері охорони здоров`я в останні роки сталою, проте зазначив, що “будь-які коливання з пенсійним, наприклад, законодавством чи ще з чимось іншим можуть вплинути на забезпеченість медперсоналом”.

Він додав, що в минулому році вдалося вперше переломити ситуацію з дефіцитом лікарів та молодших спеціалістів.

“З 2006 року і до 2011 року дефіцит лікарів практично зростав - з 18 тис. до 22,7 тис. Сьогодні в нас зменшився дефіцит - 21,9 тис. Практично також стабілізується зараз ситуація і з динамікою дефіциту молодших спеціалістів”, - запевнив представник міністерства.

За його словами, у 2012 році в медичній галузі працювало 1022,2 тис. осіб в порівнянні з 1063,6 тис. в 2008 р. Водночас він зауважив, що таке зменшення кількості медпрацівників пов’язано також із демографічними тенденціями в країні.

На брифінгу повідомлялось, що загалом укомплектованість по лікарських посадах по Україні становить 82%, по молодших спеціалістах - майже 89%. Забезпеченість лікарями у 2012 р., які безпосередньо надають медичну допомогу, становить 27,3 на 10 тис. населення, тоді як цей показник у більшості країн ЄС - 33.

Щодо укомплектованості по спеціальностях, то найкраща ситуація в стоматології - більше 100%, дерматологів - 91%. “Ми маємо не дуже добру ситуацію з паталогоанатомами, онкологами, фтізіатрами, сімейними лікарями. Сімейними лікарями йде комплектування практично з коліс, бо йде реформа”, - зазначив Осійчук.

У 2013 році працевлаштовано до закладів охорони здоров`я комунальної та державної форм власності 4,2 тис. випускників вузів (практично 100% від загального випуску, які готувались за державним замовленням). У сільську місцевість направлено на роботу 2,2 тис., або 50% випускників. За даними МОЗ, на посади сімейних лікарів працевлаштовано більш як 1,6 тис. осіб.