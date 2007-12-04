ВІЛ-інфіковані люди можуть одужати?

Китайська газета Женьмінь жібао повідомила сьогодні 4 грудня про унікальний випадок одужання ВІЛ-інфікованого через 6 років після зараження.

"Сам не знаю, чому вірус відступив", - сказав селянин Вень Цунчень, який мешкає в одному з сіл у північно-східній провінції Цзілінь.

Як зазначає видання, уперше страшний діагноз було поставленло йому ще 2001 року і потім він підтвердився після повторних аналізів в 2003 році. Однак у липні поточного року результат чергового тесту на ВІЛ зненацька виявився неґативним. З тих пір пацієнт був іще в чотирьох клініках і медичних центрах, де в нього також не виявили в крові слідів вірусу імунодефіциту людини. Китайські експерти не можуть пояснити цей факт і збираються зробити серію додаткових досліджень, передає ІТАР-ТАРС.

Якщо все підтвердиться, то Вень Цунчень стане другою у світі людиною, яка переборола ВІЛ-інфекцію. Перший такий випадок стався з 25-річним шотландцем Ендрю Стімпсоном. У серпні 2002 року він одержав позитивний результат тесту на ВІЛ у Вікторіанській клініці сексуального здоров`я. Через 14 місяців тест виявився неґативним. Стімпсон каже: "Я просто щодня пив вітаміни, щоб бути здоровим і щоб у мене не розвинувся повноцінний СНІД".

Експерти-медики, учасники кампаній по боротьбі зі СНІДОМ і активісти гей-руху кажуть, що цей феномен (за умови, що це правда) може мати потенційні сприятливі наслідки для мільйонів ВІЛ-інфікованих.

Однак Стімпсон відмовляється робити подальші аналізи.

News of The World і Maіl опублікували його історію. Вони застерегли, що його історія спливла не в результаті медичних досліджень, а в результаті юридичної переписки з приводу позову Стімпсона проти медичної компанії. Він вважав, що перший позитивний результат був помилкою й вимагав компенсації. Заява лікарів, що обидва результати - і позитивний, і неґативний - були точними, має позбавити їх від судових претензій.

Експерти наголошують на потенційній значущості цієї події, у разі її істинності, для розробки ліків і вакцини. Однак вони також застерігають: вірус ВІЛ дуже непростий, і це визначає кілька можливих сценаріїв. Медичні аналізи звичайно виявляють не наявність вірусу, а наявність антитіл. Зазвичай, результати таких аналізів доволі точні, однак один із безлічі аналізів міг бути помилковим. У кожному разі, щоб результати були остаточними, потрібно провести аналіз на вірус.

Доктор Петрік Діксон, засновник міжнародного аґентства по боротьбі зі СНІДОМ "ASET", каже, що в невеликої групи людей імунна система може перешкодити вірусу ВІЛ закріпитися в організмі. "Я б не здивувався, якби виявилося, що існує крихітна щопта людей, які мають здатність руйнувати цю інфекцію. Можливо, ця людина має якісь специфічні риси генетичного коду". Він додав при цьому: "Остаточна відповідь може бути заскладною. Нам не слід квапитися з висновками".

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