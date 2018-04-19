Як пережити літо у задушливому офісі

Здається, літо нарешті прийшло! А разом з ним - літній офісний синдром: треба працювати, а голова чавунна, дихати нічим, погляд не фокусується. Як з цим впоратися?

Спосіб № 1 - косметичний

Точніше, антикосметичний. На час спеки краще по можливості забути про косметику – чим її менше, тим вам простіше жити. У ящику офісного столу зберігайте термальну воду-спрей. Побризкали на обличчя, під коліна, на зап`ястя і ліктьові згини – і життя налагодилося! Чудово освіжають особу зволожуючі емульсії, олівці для очей, денні креми і гелі з ментолом і навіть декоративні тіні з ефектом охолоджування.

Спосіб № 2 - ароматичний

Ефірні олії можуть істотно полегшити життя офісному в`язневі. Нанесіть пару крапель олії м`яти, лаванди, лимонника, безсмертника або грейпфрута на хустку і носіть його з собою. У легкій хмарці аромату вам буде свіжо і комфортно. Краплею олії змастіть скроні та зап`ястя. Або крапніть в долоні, розітріть, піднесіть до обличчя і глибоко вдихніть кілька разів. Краплю м`ятної ефірної олії крапніть на язик – дихати відразу стане легше.

Спосіб № 3 - питний

Від спеки і втоми мозок врятує тонізуючий чай з шматочками фруктів і ягід: шипшини, полуниці, апельсина, грейпфрута. Кращий варіант – чашка гарячого(!) зеленого чаю з кардамоном, вербеною або імбиром для регуляції теплообміну.

Мінеральна вода допоможе відновити водний-солевий баланс. Допомагають охолодитися морси з журавлини і брусниці, вода з лимонним соком або з парою крапель м`ятної олії і свіжовичавлені соки, особливо апельсиновий.

А ось любов до кави варто остудити. Вона, звичайно, бадьорить, але діє, як сечогінне. Зневоднення приводить до швидкої втоми.

Спосіб № 4 - харчовий

Людині, що обливається потом, зазвичай не до їжі. Але деякі продукти і освіжають чудово, і шлунку нудьгувати не дають. Відмінно охолоджує звичайний огірок. Допомагають справитися зі спекою скибочка дині або кавуна, томати, стебла селери і грейпфрути.

Спосіб № 5 - рефлект орний

Сидите на нараді, а жарко до втрати свідомості? Можна привести себе в порядок, масажуючи біологічно активні точки:

– енергійно потріть вуха (на них дуже багато активних точок);

– з силою натисніть на ніготь великого пальця (правої – у правшів, лівою, – у лівшів);

– натисніть до болю на точку під носом;

– ущіпніть себе за стегно.

На біль організм відреагує викидом адреналіну, судини розширяться, робота всіх систем активізується.

Якщо важко дихати, покладіть під язик пігулку валідолу або просто льодяник: у під`язиковій зоні є точка, що стимулює роботу серцево-судинної системи.

Спосіб № 5 - оптичний

Втомилися очі, а голова, здається, назавжди втратила здатність народжувати розумні думки? Займіться фітнесом для очей. Відірвіться від комп`ютера, розслабтеся, дозвольте погляду блукати по навколишніх предметах. Потім енергійно пообертайте очима, «постріляйте» ними з одного боку в інший, від низу до верху, відкривайте і закривайте, на пару секунд затримайте погляд на кінчику носа, потім спробуйте розгледіти дальні будинки у вікні, помрійте про відпустку. І знову – до кінчика носа, потім знову за вікно. Повторити 10 разів.

Спосіб № 6 - спортивний

Встаньте прямо, закрийте очі, дозвольте думкам текти вільно. Зробіть глибокий вдих. Підніміть руки вгору, перехрестіть їх над головою і візьміться за лікті. На видиху нахиліться вліво, замріть на деякий час в цій позі і на вдиху випрямтеся. Повторіть вправу з нахилом управо. На закінчення прогніться вперед, не згинаючи спину, і залиштеся у цій позі на десять секунд. Таке тренування приведе думки в порядок і зарядить енергією. Позбавитися втоми допоможуть присідання, колові обертання і нахили голови.

"Здоровье"