Спеціальна дієта здатна підвищити рівень ІQ

Масачусетський технологічний інститут оприлюднив результати дослідження, згідно з якими, речовини, що їх містять деякі продукти харчування, здатні сприяти мисленнєвому процесові людини.

Науковий експеримент фахівці проводили на мишах-піщанках. Одних піддослідних вони годували речовинами, необхідними для здорового функціонування мембран головного мозку. До складу їхнього раціону входили холін, який у великій кількості містять курячі яйця, урідінмонофосфат (міститься в буряку), і докозагексаенова кислота (міститься в риб`ячому жирі). А решту піщанок годували звичайним кормом для гризунів.

Після декількох тижнів експерименту вчені перевірили інтелектуальний рівень гризунів. З’ясувалося, що піщанки, які сиділи на розумній дієті, швидше знаходили шлях у лабіринті, ніж їхні посестри. Окрім того, у представників першої групи рівень активності мозку був набагато вищий, ніж в іншої групи.

З огляду на отримані дані, автори експерименту зробили висновок, що таким чином можна поліпшувати роботу головного мозку й людини. Однак досі не створено продуктів харчування, здатних насправді допомогти людині порозумнішати.

korrespondent.net