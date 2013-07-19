Ходьба босоніж може бути шкідливою

Літом так здорово бігати босоніж, але ті, хто змінає своє взуття і шкарпетки частіше страждають від таких пошкоджень, як порізи і колоті рани. В деяких випадках такі травми сприяють розвитку серйозних інфекційних ускладнень і вимагають хірургічного втручання.

Якщо Ви все-таки не можете відмовити собі в задоволенні ходити босоніж, переконайтеся, що Вам відомо про поради з безпеки Американського суспільства хірургів, що спеціалізуються на стопі і кісточці (American College of Foot and Ankle Surgeons):

1. Перевірте, чи вакциновані Ви проти правця. Діти і підлітки повинні одержувати таке щеплення кожні десять років.

2. Нанесіть сонцезахисний крем на поверхню ноги і на стопу, щоб захистити шкіру від сонячного опіку. Рідкісна, але, проте, небезпечна для життя форма раку шкіри часто розвивається саме на нозі.

3. Біля басейну, в роздягальні і на пляжі все-таки краще носити шльопанці або сандалі. Вони забезпечать захист від порізів і поранень об шорстке покриття і ран від гострих об`єктів, що знаходяться в піску, а також захистять Вас від контакту з вірусами і бактеріями.

4. Не підстригайте траву на газоні босоніж. Щорічно відбуваються нещасні випадки, в яких люди позбавляються пальців на ногах.

5. Людям, які хворіють на цукровий діабет, не варто ходити босоніж у зв`язку з пониженою чутливістю стоп. Вони можуть просто не помітити, як поранять ногу.

6. Якщо ви прокололи собі ногу, необхідно звернутися до лікаря протягом 24 годин. Рану потрібно ретельно промити і стежити за процесом її загоєння. Часто такі рани супроводжуються інфекційними ускладненнями.

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