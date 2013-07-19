Cоєві продукти знижують пам`ять у літніх людей

Британські вчені виявили, що часте вживання соєвих продуктів, наприклад, тофу, в літньому віці може погіршувати пам`ять. На підставі одержаних даних вони рекомендують понизити споживання цих продуктів після 60 років.

Дослідники з Університетів Лафборо і Оксфорда зіставили харчові звички 719 жителів острова Ява у віці від 52 до 98 років з результатами їх тестів на пам”ять. Виявилось, що у тих, хто вживає тофу більше одного разу в день, пам`ять функціонує в середньому на 20% гірше, ніж у решти учасників дослідження.

Ця робота, проведена під керівництвом професора Ейф Хогерворст (Eef Hogervorst), послужила приводом для зміни рекомендацій по вживанню тофу та інших соєвих продуктів, популярних у вегетаріанців і прихильників здорового харчування. Вважалося, що соя вельми корисна із-за високого вмісту біологічно активних ізофлавонів.

Проте, окрім ізофлавонів, соя багата гормонами фітоестрогенами, які можуть бути нейропротекторами для молоді і людей середнього віку, проте знижують пам`ять і підвищують ризик деменції в літньому віці. Механізм такої дії поки що не встановлений.

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