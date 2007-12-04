Гіркий шоколад і холодне м`ясо покращують роботу мозку

Найкращий спосіб розвивати інтелект – вживати холодне м`ясо і шоколад, а також займатися сексом. Так стверджують автори книги "Навчіться тренувати мозок" Тері Хорн і Саймон Уттон.

А ось перегляд мильних опер, спілкування зі скигліями і дієт на основі знежирених продуктів слід уникати, якщо ви хочете підвищити свої розумові здібності, пише The Daily Telegraph.

Більшість із зібраних в цій книзі порад дуже оригінальні, але Тері Хорн і Саймон Уттон говорять, що вони ґрунтуються на результатах новітніх наукових досліджень. За їхніми словами, розхоже твердження про те, що з віком працездатність мозку неминуче погіршується, не відповідає дійсності, і з цим явищем можна боротися.

У книзі дослідженовплив дієт, оточення і стресу на розумові здібності. Людям, які хочуть розвинути свій інтелект, запропоновано поради і вправи для тренування мозку.

Більшість висловлених в книзі думок засновано на вивченні хімічних сполук, які виділяються в організмі в результаті певних занять.

Автори пишуть, що статеві зносини підвищують вміст в крові гормону окситоцину, який змушує мозок людини знаходити неординарні рішення, а характерне для посткоїтального періоду підвищення рівня серотоніну стимулює креативне і логічне мислення.

Щодо їжі, то, як стверджують автори, в темному шоколаді було знайдено речовини - такі як магній і антиоксиданти - які покращують постачання мозку киснем. Також рекомендується їсти на сніданок холодне м`ясо. Це наповнює організм енергією і сприяє всмоктуванню поживних речовин.

Автори сподіваються, що книга матиме попит на ринку препаратів, що стимулюють розумовий розвиток, прибутковість якого зростає: у поточному році виробник ігор Nintendo продав 10 млн. портативних ігрових терміналів Brain Age.

У книзі є поради і щодо оточення, до якого слід прагнути. Хорн говорить: "Спілкуйтесь з людьми, які змушують вас сміятися. Уникайте тих, хто скиглить, оскільки люди з негативним поглядом на життя вганятимуть вас в депресію".

MIGnews.com