Погода на вихідні: дощі та грози

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише у Криму, а вночі у південних та східних областях без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний та західний, 7-12 м/с, місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура у південній частині, східних та Дніпропетровській областях вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 28-33°. На решті території вночі 12-17°, вдень 19-24°, на Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині до 27°.

У Києві та області у суботу - короткочасні дощі (вдень місцями), подекуди грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 19-24°, у Києві вночі 14-16°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 23-25°, в районі Одеси 18°, в Азовському морі 24-27°, у Дніпрі біля Києва 23°.