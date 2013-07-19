Головний позаштатний дієтолог МОЗ Олег Швець на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України розповів, як запобігти кишковим інфекціям.

Як передає кореспондент УНІАН, Швець наголосив на двох основних компонентах харчування, які знижують ризик щодо інфекційних хвороб – це безпечність та якість продуктів.

«Чинник безпечності включає у себе 5 принципів, а саме максимальне дотримання чистоти у всьому, що має контакт з їжею, дотримання ізоляції між готовою їжею та продовольчою сировиною, дотримання необхідного температурного режиму під час транспортування та приготування їжі (м`ясо та риба мають готуватися при 70 градусах, молоко потрібно обов’язково кип’ятити або вживати пастеризованим), а також - свідомий вибір якісних води та продуктів, не має бути сумнівів щодо якості. Якщо продукт навіть частково зіпсований, його не можна їсти. Слід купувати і вживати лише повністю якісні продукти», - наголосив Швець.

Головний дієтолог закликав українців вживати якнайбільше овочів, фруктів, цільних злаків, з білкових продуктів – м’ясо, рибу, з молочних продуктів - ті, що містять найменшу кількість жиру. Натоміть Швець порадив уникати продуктів, що «є результатом цілеспрямованої праці харчової індустрії, технологічно оброблені, які містять значну кількість солі, цукру, трансжирів».

«Особливо влітку, особливо людям, які мають хронічні хвороби, слід обмежити вживання ковбаси, хлібо-булочних виробів, зокрема кондитерських, які виготовляють у нашій країні з високим вмістом цукру, солі, трансжирів», - підкреслив Швець.