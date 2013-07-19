Чи достатньо твоєму організму води. Тест

Головний позаштатний дієтолог МОЗ Олег Швець на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України наголосив, що влітку необхідно вживати достатньо води. Як передає кореспондет УНІАН Швець наголосив, що найкраща - звичайна столова негазована вода.

«Щоб оцінити, чи достатньо людина п’є, слід звернути увагу на колір сечі – якщо вона має світлий колір – води в організмі вистачає, якщо темний – нестача рідини. Серед напоїв найкраща – вода звичайна столова, вона не повинна бути лікувально-столовою. Корисні також кава та чай. Інші – завдяки значному вмісту калорій та цукру є менш корисними. Усіх цих правил треба дотримуватися кожен день, щоб убезпечити себе від інфекційних та неінфекційних хвороб (найнебезпечніші з них - атеросклероз, діабет, рак)», - зазначив головний дієтолог.