"У спеку найбільше страждають сердечники і гіпертоніки, - говорить лікар столичної швидкої допомоги Катерина Суботіна. - Людям, які мають серцево-судинні захворювання, без потреби краще не виходити з дому від опівдня до 16 години, коли сонце найактивніше. Під час спеки організм втрачає багато рідини. Через це відбувається згущення крові, виникає додаткове навантаження на серце, збільшується ризик утворення тромбів".

За словами лікаря, особливо уважними мають бути люди з підвищеною пітливістю. Втрата організмом рідини може призвести до порушення серцевого ритму, стрибків артеріального тиску.

"Через спеку понад 30 градусів зростає ризик інфарктів та інсультів, почастішали гіпертонічні кризи. Багатьох людей не встигаємо врятувати, бо оточуючі не одразу розпізнають хвору людину. Хворого під час інфаркту можна сплутати з п`яницею. У нього порушується координація рухів і мова", - говорить Катерина Дмитрівна.

За словами лікаря, сердечникам у спеку не можна вживати спиртне і перевантажувати організм важкою працею і силовими навантаженнями.

"Людям зі слабким серцем влітку треба частіше приймати душ, носити тільки світлий одяг, прикривати голову хусткою чи панамою, відмовитися від довгих переїздів, міряти тиск двічі на день. З дому не варто виходити без аптечки. У сердечника і гіпертоніка під рукою завжди має бути нітрогліцерин, валідол, корвалол. У поїздку за місто з собою завжди беріть тонометр".

gazeta.ua