При кишкових розладах слід дотримуватися спеціальної дієти

Головний позаштатний дієтолог МОЗ Олег Швець на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України розповів про спеціальну дієту, якої слід дотримуватися людям, що страждають на кишкові розлади.

Як передає кореспондент УНІАН, Швець наголосив, що при таких станах їсти треба якнайменше.

"Спеціальна дієта, що полягає у тому, що людина має споживати обмежену кількість їжі, натомість споживати максимально банани, рис, яблучне пюре, білий хліб та йогурт.

«Така дієта протягом 2 перших діб допомагає подолати діарею. Звісно ця дієта є допоміжним заходом. Перш за все необхідне лікування причини та основних симптомів», - зазначив Швець.