Чи можна запобігти проблемам зі спиною

Продовжуючи розмову про офісні недуги, сьогодні поговоримо про проблеми зі спиною, зокрема - про сколіоз. На жаль, як такої профілактики сколіозу немає, можна тільки правильно зміцнювати м`язи спини. Що ж стосується лікування сколіозу, то тут в першу чергу важливо не затягувати з візитом до ортопеда і не займатися самолікуванням. А фахівці пропонують дещо нестандартний варіант боротьби зі сколіозом: за допомогою дієти і глобального очищення організму.

1. Отже, в першу чергу, приведіть свій настрій і моральний настрій в режим радості та позитиву - інакше вам ні за що не перемогти проблеми зі здоров`ям!

2. Пийте побільше рідини - вода виводить з організму токсини і сприяє внутрішньому очищенню.

3. Також ваше меню повинне містити овочеві та фруктові фреш-соки, неочищену морську сіль і жири, які легко засвоюються.

4. Організм рекомендується чистити в наступному порядку: зуби (зняття нальоту, зубного каменю, лікування карієсу), органи ШКТ (кишечник, жовчний міхур і печінку, як варіант - за допомогою зондування), нирки.

5. Не забувайте регулярно займатися спортом. Особливо корисні:

- стрибки на батуті

- йога та медитація, тай-чі, цигун

- піші прогулянки і гірський туризм

- біг підтюпцем

- танці, аеробіка, стретчинг

- плавання, аква-фітнес

- бойові мистецтва, особливо карате, дзюдо, таеквондо, кунг-фу.

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