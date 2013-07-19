Діти-інваліди отримуватимуть на 894 грн більше

Президент України Віктор Янукович підписав один із «пакета» законів, спрямованих на реалізацію нових соціальних ініціатив «Діти - майбутнє України» щодо збільшення розміру виплат державної допомоги на дітей-інвалідів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, законом №371-VІІ «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» вносяться зміни, що передбачають визначення розміру виплати допомоги на дітей-інвалідів, над якими встановлено опіку чи піклування, на рівні не менше двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку без урахування державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів.

Так, згідно з новим законом, 612 дітей-інвалідів, над якими встановлено опіку чи піклування, отримуватимуть державну допомогу, збільшену на 894 грн.

Нині на дітей зазначених категорій передбачено виплату держдопомоги у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Водночас в повідомленні зазначається, що незважаючи на положення статті 10 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», яким встановлено, що соціальна допомога призначається і виплачується на дітей-інвалідів віком до 18 років незалежно від одержання інших видів допомоги, вказана допомога вираховується із державної допомоги, встановленої на вказані категорії дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Закон було внесено Президентом України до Верховної Ради як невідкладний. Він набуває чинності з наступного дня після опублікування.