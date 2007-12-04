Медики винайшли новий еліксир молодості

Проблемою старіння шкіри впритул зайнялася група вчених з каліфорнійської Медичної школи Стенфордського університету. Дослідники хотіли з`ясувати, чому шкіра так швидко старіє і чи можна запобігти або уповільнити цей процес.

Групі дослідників під час експерименту вдалося виявити один з протеїнів – складних білків. Саме він у живих істотах відповідає за старіння шкіри і є регулятором цього процесу. Під час досліджень учені проводили експерименти на мишах. Вони скорочували і додавали зміст цього білка в їх організм. Цей протеїн дістав назву NF-kappa-B. Використовуючи його на гризунах, дослідники добилися приголомшливого результату. За допомогою скорочення в організмі цього протеїну старіння шкіри можна уповільнити або ж повністю його зупинити на генетичному рівні. І це ще не все. Учені змогли добитися зворотного процесу – омолоджування дерми.

Таким чином, один з кураторів цих досліджень професор Ховард Чанг заявив, що вже розроблені технології, завдяки яким люди зможуть повернути молодість шкірі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дослідники встановили, що жіноча шкіра старішає швидше, ніж чоловіча. Цей факт вдалося з`ясувати німецькій групі вчених. Своє відкриття вони опублікували в американському журналі Optics Letters. У науковій статті наголошується, що експерименти над шкірою чоловіків і жінок проводилися з використанням новітніх лазерних технологій. Таким чином, дослідники заявили, що жіноча шкіра швидше старіє, ніж шкіра чоловіків.

Фахівці провели низку експериментів з використанням імпульсів червоного світла, які вони посилали в глибинні шари шкіри. Після цього дослідники заміряли, наскільки були явні вікові пошкодження. Таким чином, вченим вдалося візначити, що жіноча шкіра, на відміну від шкіри представників сильної статі, швидше втрачає колаген. А, як відомо, втрата цієї речовини негативним чином позначається на гладкості дерми і призводить до зморшок.

Відзначимо, колаген – це група протеїнів, які входять до складу глибинних шарів шкіри, вони знаходяться в сполучній тканині і відповідають за пружність дерми. З віком кількість колагену в шкірі активно скорочується тоді як в молодості шкіра рясніє цим протеїном.

Щоб зрозуміти, як швидко старіє шкіра у конкретної людини, ученим необхідно буде узяти зразок шкіри. Під мікроскопом дослідники подивляться на колагенову сітку пацієнта і скажуть свій вердикт. До того ж можна буде простежити, як омолоджуюча косметика діє на шкіру, чи дійсно вона ефективна.

utro.ua