У Вінниці придбали для нового кардіоцентру ангіограф

Для нового кардіологічного центру №1 у Вінниці придбано ангіограф фірми ”Сіменс”, вартістю понад 6 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник головного лікаря міської лікарні №1 Василь ДАЦЕНКО.

За його словами, ангіограф придбано в кредит на три роки. "Гроші на щорічні виплати надходитимуть з міського бюджету і добровільних пожертвувань вінничан. Вже зібрали 1,5 млн. грн. для першого внеску", - повідомив В.ДАЦЕНКО.

Він сказав, що працювати новий кардіоцентр почне з січня наступного року. У приміщенні на вул. Хмельницьке шосе, 96 завершили ремонт.

"Завдяки ангіографу лікарі зможуть діагностувати мікроскопічні поразки серцевих судин. Згодом, коли налагодять систему, операції на серці проводитимуть без розрізів. У вену вводять спеціальний провідник, який проходить до закупорки і видаляє тромб", - пояснив В.ДАЦЕНКО.

Він також сказав, що такого апарату Вінниця ще не мала і городянам доводилося їздити до столиці і великих міст, стояти в чергах від декількох днів до місяця. "Діагностика на ангіографі зі спеціальними одноразовими катеторами коштуватиме від 1500 до 1800 грн.", - повідомив заступник головного лікаря міської лікарні №1.

В.ДАЦЕНКО також додав, що в столичних клініках така діагностика коштує 5–7 тис. грн.