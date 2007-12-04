Напруженість і стреси підточують жіночий організм

Сучасна цивілізація змінила наше життя, зробивши його в чомусь набагато кращим і більш змістовним, але де в чому створила і нові проблеми. Тепер більшість сімей не може розраховувати тільки на одного "годувальника" - чоловіка. А іноді жінки, дисциплінованіші і прискіпливіші за сильну стать, досягають кращих успіхів у роботі. Тому вони постійно вимушені дотримуватися напруженого робочого ритму, часто перебуваючи у стані хронічного стресу.

Сучасні темпи життя жінки, яка хоче досягнути успіхів у кар`єрі, навряд чи дадуть їй змогу розслабитися тоді, коли вона того забажає, і навіть у тому разі, коли це необхідно її організму. Приміром, у так звані критичні дні.

Погане самопочуття може виникати у жінок ще за тиждень до менструації, і називають такий стан "передменструальним синдромом".

Дисфункціональна маткова кровотеча найчастіше пов`язана з розладами ендокринної системи, порушеннями харчування, фізичними перенавантаженнями тощо.

Не менше занепокоєння у жінки викликає й аменорея (відсутність місячних). Крім того, під час менструації жінка стає вразливою до різних запальних захворювань, а ще страждає її астенізована нервова система - спостерігається підвищена дратівливість. Деякі розлади менструального циклу потребують втручання висококваліфікованих фахівців, але найчастіше жінці в цей час потрібен звичайний баланс праці та відпочинку, повноцінне харчування, а також використання певних фітозасобів.

Відверто кажучи, наша традиційна медицина не дуже перевантажила себе пошуками природних засобів, здатних поліпшити самопочуття жінки під час менструацій, вважаючи, мабуть, що "критичні" дні - це цілком природне явище, і тут вже нічого не вдієш. Саме тому варто звернутися до досвіду східної медицини, яка традиційно приділяла дуже багато уваги статевому здоров`ю як чоловіків, так і жінок (може, саме тому зараз представники Сходу домінують серед населення земної кулі).

Східні фітозасоби складаються за класичною перевіреною схемою: у рецептурі виділяють головну рослину-"короля", яка впливає на причини появи хвороби, далі іде рослина-"міністр", яка підвищує ефективність головного компонента, потім слідує "асистент", головне призначення якого - усунення небажаної побічної дії та токсичності, і нарешті так звана рослина-"посол", яка гармонізує дію всіх компонентів збору.

Сьогодні ми поговоримо про одну з таких рослин, яку застосовують для нормалізації менструального циклу, вважають "королем" і називають іч мау. Іч мау в нашій країні має ботанічну назву "пустирник різнолистий" або латиною - Leonurus heterophyllus. У перекладі з в`єтнамської "іч" означає "корисний", "мау" означає "мати" або "жінка". Отож, це і є рослина, корисна для жінки. Вона має аналог серед вітчизняних пустирників - Leonurus sibiricus, про який у вітчизняних довідниках написано: "рослину не досліджували".

Наукові дослідження рослини підтвердили наявність у ній алкалоїдів, таніну, ефірних олій, сапоніну та флавоноїдів (рутину). Відвар іч мау тонізує матку, а розчинені в органічних розчинниках (ефір, спирт) фракції біоактивних речовин рослини пригнічують тонус міометрія. Цей відвар безпосередньо не впливає на тиск крові, а от спиртовий екстракт рослини, окрім усього, знижує кров`яний тиск на початковій стадії гіпертонічної хвороби.

Препарати, виготовлені на основі цієї рослини, знімають емоційну напругу, заспокоюють, мають антибактеріальний вплив, "очищають" шкіру, корисні у разі нефритів та набряків. Під час тривалого вживання препарат підвищує вміст гемоглобіну і загального білка крові (а лікарі східної медицини вважають за необхідне у разі порушення менструацій у жінок поповнювати дефіцит цих компонентів в організмі).

Препарати іч мау - чудовий засіб у разі болючих менструацій ( зникає як абдомінальний біль, так і люмбаго). Ще одним незаперечним достоїнством цього фітозасобу є його цілковита безпечність, навіть у великих дозах. Іч мау турбується про здоров`я жінки надійно і ніжно.