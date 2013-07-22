Хто відшкодує збитки жертвам торгівлі людьми?

Мінсоцполітики пропонує створити спеціальний державний компенсаційний фонд для відшкодування збитків жертвам торгівлі людьми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це заявила міністр соцполітики Наталія Королевська під час спільної прес-конференції в «Артеку» з Генеральним секретарем ОБСЄ Ламберто Дзанньєром та міністром закордонних справ України, чинним главою ОБСЄ Леонідом Кожарою.

«Наша пропозиція стосується створення державного компенсаційного фонду для відшкодування збитків жертвам, у разі, якщо така шкода не може бути відшкодована злочинцями, незалежно від правового статусу або національної приналежності. Ми вже зробили крок у цьому напрямку в Україні. З ініціативи Мінсоцполітики, з цього року жертви торгівлі людьми в нашій країні отримують відповідну державну допомогу», - сказала Королевська. За її словами, Мінсоцполітики має намір зробити пріоритетним державне фінансування і підтримку програм допомоги особам, постраждалим від експлуатації та торгівлі людьми, та відповідний пункт передбачено у Додатку до Плану дій з протидії торгівлі людьми, який був розроблений за участі фахівців міністерства.

Також, за словами міністра, головуючи цього року в ОБСЄ, Україна пропонує ОБСЄ запровадити інститут Національних координаторів у сфері протидії торгівлі людьми в усіх європейських країнах. З 2011 року таким Національним координатором в Україні є Мінсоцполітики. «Цю практику ми пропонуємо розповсюдити у всіх європейських країнах. Україна пропонує ОБСЄ запровадити інститут Національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми його регіональних представників”, - сказала міністр. Вона висловила впевненість, що ініціативи Мінсоцполітики знайдуть підтримку в ОБСЄ, що дозволить спільно ефективно протистояти тим викликам, які виникають для всього європейського співтовариства.