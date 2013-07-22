Сьогодні по всій Україні дощитиме

22 липня, вночі у західних та північних областях України, а вдень по всій території, окрім півдня, очікуються короткочасні дощі, грози.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах можливі пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°; у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16° (на узбережжі Криму 17-22°), вдень 23-28°.

У Києві та області вночі без опадів, вранці та вдень місцями пройдуть короткочасний дощ, гроза. Температура вночі на Київщині 8-13°, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

21 липня, температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-26°, в районі Одеси 18°, в Дніпрі біля Києва 22°.