В Україні є тенденція щодо зниження малюкової смертності
11:12, 22 липня 2013Країна
8
В Україні зберігається тенденція зниження малюкової смертності.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, за підсумками 2012 року рівень смертності немовлят, кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених живими в Україні становив 8,7%. Це на 9,1% краще за очікуваний показник, закладений в Цілях Розвитку Тисячоліття на 2015 рік. Йдеться про цільові орієнтири, закладені у Декларації Тисячоліття, який Україна підписала у 2000 році і взяла на себе таким чином зобов`язання досягти Цілей Розвитку Тисячоліття, серед яких, зокрема, скорочення дитячої смертності.
За даними МОЗ, за період з 2000 до 2013 року Україні вдалося досягнути значного прогресу в досягненні деяких поставлених завдань. Протягом зазначеного періоду материнська смертність та рівень дитячої смертності віком до 5 років має тенденцію до зниження. Це досягнуто завдяки державним програмам та системним крокам Уряду щодо допомоги матерям і новонародженим дітям.
Вперше, не зважаючи на зменшення кількості народжених дітей (на 10856 дітей народилося за п`ять місяців поточного року менше, ніж за такий же період 2012 року), вдалося досягти показника малюкової смертності за 5 міс. 2013 року 7,7 на 1000 народжених живими, що дає можливість Україні наблизитись до показників країн Європейського Союзу.
Підписання Україною Декларації тисячоліття ООН є не тільки визнанням першочерговості розв`язання існуючих проблем людського розвитку та їх важливості для подальшого процвітання нації, але й ознакою прийняття державою відповідальності за стан і перспективи розвитку людського потенціалу.
За результатами аналізу динаміки позитивних зрушень, які відбулися впродовж 2000-2013 років, та з урахуванням наявних резервів, є можливість задекларувати до 2015 року більш амбітні цільові орієнтири.
*** У 2000 році на Саміті Тисячоліття ООН 189 держав світу, у тому числі й Україна, затвердили Декларацію Тисячоліття ООН, яка започаткувала прогрес досягнення світовою спільнотою визначених до 2015 року результатів у тих сферах, де нерівномірність глобального людського розвитку виявилося найгострішою. Декларація Тисячоліття ООН є зобов’язанням досягти восьми Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) ООН до 2015 року. Сформована на глобальному рівні система ЦРТ містить вісім цілей, 21 завдання розвитку та 60 індикаторів для кількісної оцінки прогресу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter