В Україні є тенденція щодо зниження малюкової смертності

В Україні зберігається тенденція зниження малюкової смертності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, за підсумками 2012 року рівень смертності немовлят, кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених живими в Україні становив 8,7%. Це на 9,1% краще за очікуваний показник, закладений в Цілях Розвитку Тисячоліття на 2015 рік. Йдеться про цільові орієнтири, закладені у Декларації Тисячоліття, який Україна підписала у 2000 році і взяла на себе таким чином зобов`язання досягти Цілей Розвитку Тисячоліття, серед яких, зокрема, скорочення дитячої смертності.

За даними МОЗ, за період з 2000 до 2013 року Україні вдалося досягнути значного прогресу в досягненні деяких поставлених завдань. Протягом зазначеного періоду материнська смертність та рівень дитячої смертності віком до 5 років має тенденцію до зниження. Це досягнуто завдяки державним програмам та системним крокам Уряду щодо допомоги матерям і новонародженим дітям.

Вперше, не зважаючи на зменшення кількості народжених дітей (на 10856 дітей народилося за п`ять місяців поточного року менше, ніж за такий же період 2012 року), вдалося досягти показника малюкової смертності за 5 міс. 2013 року 7,7 на 1000 народжених живими, що дає можливість Україні наблизитись до показників країн Європейського Союзу.

Підписання Україною Декларації тисячоліття ООН є не тільки визнанням першочерговості розв`язання існуючих проблем людського розвитку та їх важливості для подальшого процвітання нації, але й ознакою прийняття державою відповідальності за стан і перспективи розвитку людського потенціалу.

За результатами аналізу динаміки позитивних зрушень, які відбулися впродовж 2000-2013 років, та з урахуванням наявних резервів, є можливість задекларувати до 2015 року більш амбітні цільові орієнтири.

*** У 2000 році на Саміті Тисячоліття ООН 189 держав світу, у тому числі й Україна, затвердили Декларацію Тисячоліття ООН, яка започаткувала прогрес досягнення світовою спільнотою визначених до 2015 року результатів у тих сферах, де нерівномірність глобального людського розвитку виявилося найгострішою. Декларація Тисячоліття ООН є зобов’язанням досягти восьми Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) ООН до 2015 року. Сформована на глобальному рівні система ЦРТ містить вісім цілей, 21 завдання розвитку та 60 індикаторів для кількісної оцінки прогресу.