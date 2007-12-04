Що робити, аби не тремтіти від холоду?

Хоча зима тільки почалася, і суворих морозів поки що немає, переохолодитися можна і при нульовій температурі, якщо знаходитися на холоді досить довго. Результат переохолодження може виявитися різним: від нежиті до смерті. Як визначити той момент, коли ви почали замерзати? Хто більш схильний до дії холоду? І що потрібно зробити, щоб мінус на вулиці був вам байдужим?

Наше тіло захищається від холоду завжди однаково: організм скорочує приток крові до шкіри, щоб запобігти втраті тепла. Потім включається тремтіння і вивільняються гормони, сприяючи виробленню тепла. Але всіх цих рятувальних заходів, на жаль, надовго не вистачає. І людина починає замерзати. Переохолодження (гіпотермія) має три стадії.

М`яка гіпотермія:

- напади тремтіння;

- хода стає злегка хиткою, неначе вас зносить вітром, думки трохи плутаються.

Середня гіпотермія:

- тремтіння сильне, але з раптовими зупинками;

- увага практично не концентрується;

- дихання стає повільним і поверхневим;

- пульс слабкий і повільний.

Сильна гіпотермія, загрозлива для життя:

- тремтіння припинилося;

- можлива сплутаність або втрата свідомості;

- дихання практично не визначається;

- пульс слабкий, нерегулярний або взагалі не промацується.

Якщо виключити варіанти попадання людини, наприклад, в крижану воду, найлегше замерзнути при вологій і вітряній погоді. Остання форма замерзання вимагає виключно лікарської допомоги. А доки «швидка» в дорозі, ви можете допомогти постраждалому, закутавши його в сухий одяг або ковдру, щоб припинити подальшу втрату тепла.

При середній гіпотермії потрібно якнайшвидше переодягнутися в сухий одяг, але не поспішайте лізти під гарячу воду або розтирати себе, щоб не пошкодити тканини тіла. Найкраще лягти в ліжко і випити гарячого солодкого чаю. І забудьте про алкоголь!

Найбільш схильні до переохолодження малюки першого року життя і люди похилого віку. Втім, при загальному медичному недоогляді наших громадян, ризикують і люди середнього віку, які не підозрюють про власні захворювання, наприклад, серця і судин.

Крім того, потрібно уважно ставитися до себе на холоді тим, хто потрапляв в автомобільні або виробничі аварії, страждаючим психічними захворюваннями, зниженою функцією щитовидної залози, тим, що вживають заспокійливі препарати, бездомним і алкоголікам.

Але навіть, якщо ви не належите до жодної з перерахованих категорій, скористайтеся порадами фахівців перед виходом на вулицю, особливо якщо збираєтеся їхати далеко.

- Надягайте одяг у декілька шарів.

- Пийте побільше рідини і не виходьте на холод голодними.

- Більше рухайтеся, щоб активізувати кровообіг.

І пам`ятаєте, що навіть невелике переохолодження загрожує тонзилітом, фарингітом, бронхітом, артритами, радикулітом, невралгією трійчастого нерва. А вже простуда напевно не обійде вас.

Правда.ру