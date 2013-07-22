В Євпаторії потонув 65-річний росіянин

В Євпаторії у Чорному морі потонув 65-річний громадянин Росії.

Як повідомляє прес-служба Кримського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, матроси - рятувальники пляжу витягнули росіянина з води, викликали "швидку" і до приїзду медиків проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно. Лікарі констатували смерть.

"Ймовірна причина - утоплення у морській воді в результаті різкого погіршення стану здоров`я (гостра серцева недостатність). Співробітники МВС ведуть слідство", - зазначається у прес-релізі.